BASF Aktie News: BASF am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 43,54 EUR.

Das Papier von BASF befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 43,54 EUR ab. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 43,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,21 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 413.559 BASF-Aktien.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 26,46 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 14,10 Prozent sinken.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,00 EUR für die BASF-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 15,77 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umsetzen können.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,55 EUR je Aktie belaufen.

