BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 44,13 EUR.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 44,13 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 44,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 57.264 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,06 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Mit einem Zuwachs von 24,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,29 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,00 EUR.

Am 11.07.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 15,77 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,55 EUR fest.

