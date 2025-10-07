DAX24.400 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.415 -0,1%Euro1,1667 -0,4%Öl65,38 -0,2%Gold3.959 -0,1%
DAX schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag schwächer

07.10.25 12:06 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 43,82 EUR.

BASF
43,88 EUR -0,05 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 43,82 EUR abwärts. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 43,67 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 357.729 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 20,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 14,65 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 47,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,48 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umgesetzt.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie fällt: Wohl kurz vor Verkauf der Lacke-Sparte an Carlyle

BASF-Analyse: So bewertet DZ BANK die BASF-Aktie

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine BASF-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bildquellen: BASF SE

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
06.10.2025BASF KaufenDZ BANK
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025BASF NeutralUBS AG
02.10.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.10.2025BASF KaufenDZ BANK
02.10.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.10.2025BASF NeutralUBS AG
02.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025BASF NeutralUBS AG
23.09.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025BASF ReduceBaader Bank

