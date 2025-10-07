BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 43,82 EUR.

Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 43,82 EUR abwärts. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 43,67 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 357.729 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 20,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 14,65 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 47,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,48 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umgesetzt.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

