BASF Aktie News: BASF am Mittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 41,99 EUR ab.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 41,99 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 41,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 436.685 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 31,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 10,93 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,11 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,77 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 2,62 EUR je Aktie aus.

