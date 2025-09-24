BASF Aktie News: BASF am Mittag mit roter Tendenz

So bewegt sich BASF

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 42,35 EUR ab.

Die BASF-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 42,35 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 42,13 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 433.152 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 30,01 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,69 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 EUR je BASF-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,11 EUR an.

Am 11.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 vorlegen.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

