BASF Aktie News: BASF verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 42,45 EUR abwärts.

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 42,45 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 42,12 EUR. Bei 42,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 643.281 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,71 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,40 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 11,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,29 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,11 EUR an.

BASF veröffentlichte am 11.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,62 EUR fest.

