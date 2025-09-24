AKTIE IM FOKUS: KWS Saat vorbörslich klar im Minus nach Zahlen und Ausblick
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von KWS Saat (KWS SAAT SECo) haben am Donnerstag vorbörslich unter Geschäftszahlen und dem Ausblick des Saatgutherstellers gelitten. Auf der Handelsplattform Tradegate fiel der Kurs zuletzt um 1,8 Prozent auf 62,65 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss.
KWS Saat verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen sinkender Anbauflächen mit 1,68 Milliarden Euro einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Das Ebitda fiel um 13,4 Prozent. In den kommenden Jahren soll das Wachstum beschleunigt werden. Bis zum Geschäftsjahr 2027/28 strebt das Unternehmen ein jährliches organisches Umsatzplus von drei bis fünf Prozent an. Die Profitabilität (Ebitda-Marge) soll 19 bis 21 Prozent erreichen. Bereits am Mittwochnachmittag hatte KWS eine Dividendenerhöhung auf 1,25 (Vorjahr 1,00) Euro je Aktie vorgeschlagen.
Analyst Konstantin Wiechert von der Baader Bank monierte in einer ersten Reaktion, dass die Ergebniskennziffern die Erwartungen klar verfehlt hätten. Die klare Dividendenanhebung und der Ausblick ließen jedoch etwas Spielraum für seine Schätzungen./edh/jha/
