EUREX/Bund-Future im Verlauf wenig verändert

25.09.25 08:33 Uhr

DOW JONES--Kaum bewegt zeigt sich der Bund-Future am Donnerstag im Verlauf. Bisher hat er gerade einmal einen Bereich von 13 Ticks durchhandelt. Der Dezember-Kontrakt verliert 3 Ticks auf 128,12 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,23 Prozent und das Tagestief bei 128,1 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.237 Kontrakte. Der Bobl-Futures fällt um 2 Ticks auf 117,67 Prozent.

Damit dominiert der Seitwärtshandel weiterhin das Geschehen am Anleihemarkt. Mit Blick auf die Technik heißt es von den Marktstrategen der Helaba, dass der ADX auf niedrigem Niveau und der RSI um die Mitte des neutralen Bereichs pendeln. Unterstützungen läegen unverändert um 128,00 Prozent und am Kontrakttief bei 127,61 Prozent. Widerstände zeigten sich nach wie vor an den gleitenden Durchschnitten knapp unterhalb der Marke von 128,60 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 02:34 ET (06:34 GMT)