Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im Juli

25.09.25 08:32 Uhr

DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Juli saison- und kalenderbereinigt um 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm dabei der Auftragseingang im Hochbau um 5,8 Prozent ab, während der Auftragseingang im Tiefbau um 8,9 Prozent stieg.

Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Mai bis Juli um 1,0 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: minus 5,8 Prozent; Tiefbau: plus 3,4 Prozent).

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Juli um 8,7 Prozent. Dabei nahm der Auftragseingang im Hochbau um 10,9 Prozent und im Tiefbau um 6,7 Prozent zu. Der nominale Auftragseingang lag 11,4 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im Juli um 1,4 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 4,1 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum real um 2,1 Prozent, nominal um 4,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 02:33 ET (06:33 GMT)