Fokus auf Aktienkurs

BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Donnerstagnachmittag ins Minus

25.09.25 16:11 Uhr
BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Donnerstagnachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 41,98 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 41,98 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 41,61 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.571.101 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 31,16 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 12,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 47,11 EUR.

Am 11.07.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15,77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BASF wird am 22.10.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,62 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

