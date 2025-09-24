BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 42,25 EUR nach oben.
Um 15:52 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 42,25 EUR zu. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 42,30 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,02 EUR. Zuletzt wechselten 767.929 BASF-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gewinne von 30,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 12,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,11 EUR.
Am 11.07.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15,77 Mrd. EUR, gegenüber 16,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,12 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 2,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17.09.2025
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
