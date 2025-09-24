DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.140 +0,4%Nas22.361 -0,1%Bitcoin93.429 ±0,0%Euro1,1693 +0,3%Öl70,64 +1,4%Gold3.780 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T SAP 716460 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende - ausgeglichene Wochenbilanz Nach US-Inflationsdaten: DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende - ausgeglichene Wochenbilanz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Notierung im Fokus

BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Kursplus

26.09.25 16:10 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 42,25 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
42,40 EUR 0,35 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 42,25 EUR zu. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 42,30 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,02 EUR. Zuletzt wechselten 767.929 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gewinne von 30,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 12,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,11 EUR.

Am 11.07.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15,77 Mrd. EUR, gegenüber 16,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,12 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 2,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Aktien von BASF, LANXESS und Co. von Analyse belastet

BASF-Aktie im Minus: Produktion von Hydrosulfiten in Ludwigshafen wird aufgegeben

Investment-Tipp BASF-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BASF SE

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
24.09.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025BASF KaufenDZ BANK
17.09.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.09.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025BASF KaufenDZ BANK
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
23.09.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025BASF HoldWarburg Research
15.09.2025BASF NeutralUBS AG
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025BASF ReduceBaader Bank
25.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen