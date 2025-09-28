DAX23.722 +0,8%ESt505.495 +0,9%Top 10 Crypto15,12 -0,9%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.577 +0,2%Euro1,1690 +0,2%Öl69,64 ±0,0%Gold3.762 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Tesla A1CX3T Intel 855681 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX in Grün -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP sichert sich Milliardenauftrag -- Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Bernstein Research mit Investmenttipp: Underperform-Note für Daimler Truck-Aktie Bernstein Research mit Investmenttipp: Underperform-Note für Daimler Truck-Aktie
DroneShield-Aktie im Aufwärtstrend - Rekordhoch rückt wieder näher DroneShield-Aktie im Aufwärtstrend - Rekordhoch rückt wieder näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

Aktien New York Ausblick: Steigende Kurse - Inflation wie erwartet

26.09.25 15:03 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Freitag wieder zulegen. Vor Börseneröffnung wurde der Dow Jones Industrial vom Broker IG 1,1 Prozent fester mit 46.480 Punkte taxiert. Der stark auf Technologiewerte ausgerichtete NASDAQ 100 lag bei IG 1,3 Prozent höher bei 24.720 Zählern.

Wer­bung

Vor Handelsstart lieferten neue US-Inflationsdaten Impulse. "Die PCE-Kernrate signalisiert einen gleichbleibenden Preistrend und gibt der US-Notenbank Raum für weitere Zinssenkungen", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Am Vortag hatten überraschend starke US-Daten Zinssenkungshoffnungen noch einen Dämpfer versetzt. Das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal war höher als erwartet ausgefallen. Auch die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter hatten mehr als gedacht zugelegt.

Intel (Intel) und Aktien anderer Chipproduzenten könnten von einem Bericht des "Wall Street Journal" (WSJ) profitieren. Danach erwägt die Trump-Regierung, die US-Abhängigkeit von im Ausland produzierten Halbleitern zu verringern.

Bei Boeing sorgte ebenfalls ein Bericht des WSJ für Aufmerksamkeit. Die Luftfahrtbehörde FAA könnte danach die Beschränkungen für die Maschinen des Typs 737 Max lockern.

Wer­bung

Pharmawerte standen im Zeichen der US-Zollpolitik. US-Präsident Donald Trump hatte auf eine Vielzahl von Importprodukten ab Oktober neue Zölle verhängt. Ob die neuen Regelungen auf bereits geltende Abgaben - etwa länderspezifische Sätze - aufgeschlagen werden, war allerdings zunächst unklar. Davon dürften indes positive Impulse für US-Pharmawerte ausgehen.

Auch ausländische Nutzfahrzeughersteller könnte der Zollhammer wieder treffen. Lastwagen gehören zu den Produkten, auf die US-Präsident Donald Trump demnächst branchenspezifische Zölle erheben will. Anders als für europäische Autos, deren Import-Abgaben rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent gesenkt wurden, sollen auf große, schwere Lkw ab Oktober Zölle in Höhe von 25 Prozent verhängt werden. Aktien des US-Nutzfahrzeugherstellers Paccar, die deutlich anzogen, waren vorbörslich gefragt./mf/nas