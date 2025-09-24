Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag fester

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 73,32 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 73,32 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 73,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.144 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 125,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 41,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 73,92 EUR fiel das Papier am 24.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 0,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,67 EUR je Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,67 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

