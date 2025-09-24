DAX23.612 +0,3%ESt505.465 +0,4%Top 10 Crypto15,10 -1,0%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1678 +0,1%Öl69,53 -0,2%Gold3.754 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Intel 855681 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Börsen in Fernost letztlich mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Top News
Aktienempfehlung Continental-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung Continental-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Symrise im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag fester

26.09.25 09:27 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 73,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
72,52 EUR 0,16 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 73,32 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 73,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.144 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 125,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 41,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 73,92 EUR fiel das Papier am 24.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 0,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,67 EUR je Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,67 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Deutsche Bank AG beurteilt Symrise-Aktie mit Buy

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr bedeutet

Symrise-Aktie in Rot: Anleihe in dreistelligem Millionenwert platziert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen