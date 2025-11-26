DAX 23.726 +1,1%ESt50 5.656 +1,5%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,53 +1,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.883 +1,1%Euro 1,1586 -0,1%Öl 63,02 -0,1%Gold 4.159 -0,1%
Deutsche Börse Aktie

224,40 EUR +3,40 EUR +1,54 %
STU
Marktkap. 40,63 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Börse Overweight

08:01 Uhr
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
224,40 EUR 3,40 EUR 1,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 246 auf 292 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Der relativ schwache Lauf im zweiten Halbjahr sei der recht geringen Volatilität an den Märkten, der enttäuschenden Entwicklung im Bereich Investment Management Solutions und Sorgen vor KI-Belastungen geschuldet, schrieb Enrico Bolzoni am Mittwochabend. Die aktuelle Bewertung der Aktien werde aber der Qualität und breiten Aufstellung der Eschborner nicht gerecht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
292,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
221,60 €		 Abst. Kursziel*:
31,77%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
224,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,12%
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

08:01 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
12.11.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

dpa-afx Kurstreiber Deutsche Börse-Aktie im Aufwind: JPMorgan sieht Trendwende Deutsche Börse-Aktie im Aufwind: JPMorgan sieht Trendwende
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Deutsche Börse auf 'Overweight' - Ziel auf 292 Euro
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse kommt am Nachmittag kaum vom Fleck
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittag schwächer
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels fester
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Vormittag südwärts
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen
Cointelegraph Deutsche Börse locks in third euro stablecoin amid broader EU adoption
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
