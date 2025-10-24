Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks präsentiert sich am Abend fester

Palo Alto Networks im Fokus

Die Aktie von Palo Alto Networks zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 217,59 USD zu.

Das Papier von Palo Alto Networks legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 217,59 USD. Bei 218,07 USD markierte die Palo Alto Networks-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 217,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 385.671 Stück.

Bei 218,07 USD markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 0,22 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 144,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 33,74 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Palo Alto Networks seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Palo Alto Networks am 18.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Palo Alto Networks wird am 13.11.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,81 USD je Aktie belaufen.

