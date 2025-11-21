DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,27 -7,0%Nas22.078 -2,2%Bitcoin73.987 -1,6%Euro1,1546 +0,1%Öl62,56 -1,0%Gold4.032 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
Top News
Schwacher Freitag für den DAX erwartet - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht Schwacher Freitag für den DAX erwartet - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
10 vor 9

10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

21.11.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.278,9 PKT 115,9 PKT 0,50%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.835,6 PKT 4,9 PKT 0,02%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
48.625,9 PKT -1.198,1 PKT -2,40%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.931,1 PKT -15,7 PKT -0,40%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX deutlich schwächer erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte im Freitagshandel deutlich nachgeben.

Eine Stunde vor Handelseröffnung fällt der DAX um 1,3 Prozent auf 22.985 Punkte.

2. Börsen in Fernost in Rot

Die wichtigsten Börsen in Fernost weisen am Freitag rote Vorzeichen aus.

Wer­bung

In Tokio verbucht der Leitindex Nikkei 225 aktuell (07:30 Uhr) einen Verlust von 2,40 Prozent bei 48.625,88 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 2,17 Prozent auf 3.845,92 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng 1,82 Prozent auf 25.366,44 Stellen ab.

Wer­bung

3. CTS Eventim bekräftigt Prognose nach robustem Wachstum beider Segmente

CTS Eventim ist im dritten Quartal 2025 profitabel gewachsen und hat seine Jahresziele bekräftigt. Zur Nachricht

4. NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend

Die Erwartungen an NIO, gute Quartalsergebnisse abzuliefern, steigen - und die Aktie des chinesischen E-Autokonzerns gerät immer mehr unter Druck. Zur Nachricht

5. Nach sieben Jahren: DappRadar stellt Betrieb ein - RADAR-Token bricht deutlich ein

Die beliebte Web3-Analyseplattform DappRadar hat überraschend ihre Einstellung angekündigt. Nach sieben Jahren Betrieb gebe es finanzielle Schwierigkeiten. Zur Nachricht

6. Expertenprognose: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen

China baut seine dominierende Position in der Elektroauto-Produktion weiter aus. Zur Nachricht

7. Portfolio im Fokus: In diese US-Aktien hat NVIDIA im 3. Quartal 2025 investiert

NVIDIA hielt sich im dritten Quartal bei seinen Investments zurück. Zur Nachricht

8. Auch Kryptowährungen müssen in der Steuererklärung berücksichtigt werden - aber wie?

Jedes Jahr aufs Neue steht sie an: die Steuererklärung. Doch wie weist man Kryptowährungen darin eigentlich aus? Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken etwas

Die Ölpreise sind am Freitag etwas unter Druck geraten.

10. Euro leicht im Plus

Der Euro kann am Freitag leicht zulegen.

Bildquellen: albund / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:01Schwacher Freitag für den DAX erwartet - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
08:0010 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse
07:45Airbus A380: Emirates will Trent-900-Triebwerke ab 2027 selbst warten
07:31dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet
07:03Commerzbank: Geheimtreffen mit UniCredit-Chef Orcel bringt Ex-CEO Knof in Bedrängnis
07:01Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
06:48Großer Gas-Gewinner - der unglaubliche Boom von Siemens Energy
06:29DAX-FLASH: Deutliche Verluste erwartet - Nvidia-Erleichterung nur Strohfeuer
mehr