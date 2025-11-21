10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX deutlich schwächer erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte im Freitagshandel deutlich nachgeben.

Eine Stunde vor Handelseröffnung fällt der DAX um 1,3 Prozent auf 22.985 Punkte.

2. Börsen in Fernost in Rot

Die wichtigsten Börsen in Fernost weisen am Freitag rote Vorzeichen aus.

Wer­bung Wer­bung

In Tokio verbucht der Leitindex Nikkei 225 aktuell (07:30 Uhr) einen Verlust von 2,40 Prozent bei 48.625,88 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 2,17 Prozent auf 3.845,92 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng 1,82 Prozent auf 25.366,44 Stellen ab.

Wer­bung Wer­bung

3. CTS Eventim bekräftigt Prognose nach robustem Wachstum beider Segmente

CTS Eventim ist im dritten Quartal 2025 profitabel gewachsen und hat seine Jahresziele bekräftigt. Zur Nachricht

4. NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend

Die Erwartungen an NIO, gute Quartalsergebnisse abzuliefern, steigen - und die Aktie des chinesischen E-Autokonzerns gerät immer mehr unter Druck. Zur Nachricht

5. Nach sieben Jahren: DappRadar stellt Betrieb ein - RADAR-Token bricht deutlich ein

Die beliebte Web3-Analyseplattform DappRadar hat überraschend ihre Einstellung angekündigt. Nach sieben Jahren Betrieb gebe es finanzielle Schwierigkeiten. Zur Nachricht

6. Expertenprognose: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen

China baut seine dominierende Position in der Elektroauto -Produktion weiter aus. Zur Nachricht

7. Portfolio im Fokus: In diese US-Aktien hat NVIDIA im 3. Quartal 2025 investiert

NVIDIA hielt sich im dritten Quartal bei seinen Investments zurück. Zur Nachricht

8. Auch Kryptowährungen müssen in der Steuererklärung berücksichtigt werden - aber wie?

Jedes Jahr aufs Neue steht sie an: die Steuererklärung. Doch wie weist man Kryptowährungen darin eigentlich aus? Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken etwas

Die Ölpreise sind am Freitag etwas unter Druck geraten.

10. Euro leicht im Plus

Der Euro kann am Freitag leicht zulegen.