DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,61 -4,3%Nas22.221 +0,7%Bitcoin73.727 -1,9%Euro1,1507 -0,2%Öl62,32 -1,4%Gold4.081 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Veröffentlichungsplan

Preisdaten: Oktober gestrichen, November kommt nach Fed-Sitzung

21.11.25 17:50 Uhr
Preisdaten im Blick: US-Regierung veröffentlicht Oktober-Zahlen nicht - November erst nach der Fed-Sitzung | finanzen.net

Die US-Regierung hat den Veröffentlichungsplan für die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten vorgelegt.

Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) am Freitag mitteilte, wird die Bekanntgabe der Verbraucherpreise für Oktober entfallen. Die Inflationsdaten für November kündigte das Amt für den 18. Dezember an. Mit den Novemberdaten könnten "möglicherweise" aber auch Teile der Preisdaten aus dem Oktober veröffentlicht werden, wie es weiter in der Mitteilung hieß.

Wer­bung

Die Daten für die Preisentwicklung spielen eine wichtige Rolle für die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed. Mit dem aktuellen Veröffentlichungsplan werden die Daten erst nach der nächsten Sitzung zur Verfügung stehen, die am 9. und 10. Dezember stattfinden wird.

Wegen der Teilschließung von US-Behörden im Oktober und November (Goverment Shutdown) infolge eines Haushaltsstreits werden wichtige Konjunkturdaten nach und nach mit Verspätung veröffentlicht. Zuvor waren die ebenfalls mit Spannung erwarteten Daten zum nächsten US-Arbeitsmarktbericht ebenfalls für die Zeit nach der Zinsentscheidung angekündigt worden.

/jkr/he

WASHINGTON (dpa-AFX) -

Bildquellen: Schroders, philoro