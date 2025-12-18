DAX23.996 +0,2%Est505.702 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 +3,1%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.332 +1,4%Euro1,1723 -0,2%Öl59,66 -1,7%Gold4.328 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, D-Wave, Douglas im Fokus
Top News
TUI-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch: Geschäftszahlen und Dividenden-Rückkehr sorgen weiter für Aufwind TUI-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch: Geschäftszahlen und Dividenden-Rückkehr sorgen weiter für Aufwind
Credo Technology-Aktie übertrifft 2025 sogar NVIDIA - Analysten bleiben bullish Credo Technology-Aktie übertrifft 2025 sogar NVIDIA - Analysten bleiben bullish
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Puma auf 20 Euro an - 'Sector Perform'

18.12.25 11:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
23,32 EUR 0,36 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Sportartikelhersteller befinde sich in einer Umbruchphase, die den größten Teil des kommenden Jahres in Anspruch nehmen dürfte, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die aktuelle Produkt- und Innovationspipeline sei unzureichend. Im Sportsegment zieht der Experte die Wettbewerber Nike und Adidas als seine größten Favoriten vor. Das neue Kursziel für Puma beruht auf höheren Annahmen zum Betriebskapital sowie geringeren Kapitalkosten./tav/ajx

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:45 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
09:11PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
12.12.2025PUMA SE OutperformBernstein Research
02.12.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
19.11.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.12.2025PUMA SE OutperformBernstein Research
31.10.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025PUMA SE BuyWarburg Research
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09:11PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
02.12.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
19.11.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen