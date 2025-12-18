ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Puma auf 20 Euro an - 'Sector Perform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Sportartikelhersteller befinde sich in einer Umbruchphase, die den größten Teil des kommenden Jahres in Anspruch nehmen dürfte, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die aktuelle Produkt- und Innovationspipeline sei unzureichend. Im Sportsegment zieht der Experte die Wettbewerber Nike und Adidas als seine größten Favoriten vor. Das neue Kursziel für Puma beruht auf höheren Annahmen zum Betriebskapital sowie geringeren Kapitalkosten./tav/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:45 / EDT
