DAX-FLASH: Dax nimmt nochmals Anlauf auf 25.000 Punkte

07.01.26 07:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.892,2 PKT 23,5 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen
Dow Jones 30 Industrial
49.462,1 PKT 484,9 PKT 0,99%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Mittwoch weiter mit dem Sprung über die 25.000-Punkte-Marke liebäugeln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,25 Prozent im Plus auf 24.955 Punkte und damit nah am Vortagshoch. Am Dienstag hatten zur nächsten Tausenderschwelle gut 30 Punkte gefehlt.

Wer­bung

Laut der NordLB sind die Anleger trotz der zunehmenden geopolitischen Spannungen weiter in Kauflaune. Etwas Rückenwind kommt von der Wall Street, wo sich nach einem verhaltenen Handelsstart eine positive Stimmung durchgesetzt hatte. Auch der Dow Jones Industrial steuerte im US-Handelsverlauf auf seine nächste Tausendermarke zu: 50.000 Punkte.

Im Blick stehen am Mittwoch Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa, darunter der ADP-Jobbericht und aktuelle Inflationsdaten aus der Eurozone. Die Commerzbank rechnet damit, dass die Gesamtrate dank gesunkener Energiepreise auf das Inflationsziel von 2 Prozent gefallen sein dürfte. Nach Einschätzung der Expertin Antje Praefcke sollten derartige Ergebnisse die Sicht der EZB bestätigen, dass in der Eurozone auf absehbare Zeit keine Zinsänderungen notwendig sind./tih/mis