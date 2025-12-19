DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 +4,4%Nas23.414 +0,8%Bitcoin79.911 +2,3%Euro1,1715 -0,1%Öl61,74 +1,6%Gold4.444 +2,6%
DAX mit Rekordschluss -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Profil

Aktien Schweiz knapp behauptet - Citi-Empfehlung beflügelt Partners

05.01.26 17:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
61,24 CHF 2,02 CHF 3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
44,50 CHF 0,93 CHF 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
174,00 CHF 2,75 CHF 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
76,44 CHF -2,30 CHF -2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
108,50 CHF -1,10 CHF -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
1.030,00 CHF 47,60 CHF 4,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
325,50 CHF -2,70 CHF -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
130,15 CHF -2,70 CHF -2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit kleinen Verlusten ist der schweizerische Aktienmarkt in die erste volle Handelswoche des neuen Jahres gestartet. Die militärische Intervention der USA in Venezuela wurde an der Börse insgesamt positiv aufgenommen, wie Händler sagten. An der Wall Street wurden neue Rekordstände markiert. Die Risikobereitschaft der Anleger sei nach wie vor hoch, hieß es weiter. Defensive Titel wurden daher tendenziell abverkauft, während Konjunkturzykliker Zulauf verzeichneten.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 13.247 Punkte, schloss damit aber deutlich erholt von seinem Tagestief. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 27,69 (Freitag: 13,3) Millionen Aktien.

Die als defensiv geltenden Indexschwergewichte Nestle, Novartis und Roche verbilligten sich um 0,8 bis 2,9 Prozent. Givaudan verloren 1,3 Prozent. Unter den Konjunkturzyklikern gewannen ABB, Amrize und Kühne + Nagel 1,6 bis 3,4 Prozent.

Die Aktien des Rückversicherers Swiss Re fielen um 2 Prozent. Hier habe die im Januar anstehende Erneuerungsrunde die Stimmung getrübt, hieß es aus dem Handel.

Eine Hochstufung auf "Buy" durch die Citi-Analysten verhalf auf der anderen Seite den Aktien der Partners Group zu einem Plus von 4,9 Prozent. Nach den kräftigen Kursverlusten der Aktie sehen die Analysten hier Neubewertungspotenzial.

Sehr gefragt waren auch die Titel der UBS, die um 3,3 Prozent stiegen. Die Analysten der LBBW hatten sich zuversichtlich geäußert, dass die Integration der CS gelingen wird, und die Kaufempfehlung bei einem erhöhten Kursziel bekräftigt.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 11:39 ET (16:39 GMT)

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
30.12.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
18.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
15.12.2025Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.12.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
18.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
15.12.2025Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen