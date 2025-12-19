Aktien Schweiz knapp behauptet - Citi-Empfehlung beflügelt Partners

DOW JONES--Mit kleinen Verlusten ist der schweizerische Aktienmarkt in die erste volle Handelswoche des neuen Jahres gestartet. Die militärische Intervention der USA in Venezuela wurde an der Börse insgesamt positiv aufgenommen, wie Händler sagten. An der Wall Street wurden neue Rekordstände markiert. Die Risikobereitschaft der Anleger sei nach wie vor hoch, hieß es weiter. Defensive Titel wurden daher tendenziell abverkauft, während Konjunkturzykliker Zulauf verzeichneten.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 13.247 Punkte, schloss damit aber deutlich erholt von seinem Tagestief. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 27,69 (Freitag: 13,3) Millionen Aktien.

Die als defensiv geltenden Indexschwergewichte Nestle, Novartis und Roche verbilligten sich um 0,8 bis 2,9 Prozent. Givaudan verloren 1,3 Prozent. Unter den Konjunkturzyklikern gewannen ABB, Amrize und Kühne + Nagel 1,6 bis 3,4 Prozent.

Die Aktien des Rückversicherers Swiss Re fielen um 2 Prozent. Hier habe die im Januar anstehende Erneuerungsrunde die Stimmung getrübt, hieß es aus dem Handel.

Eine Hochstufung auf "Buy" durch die Citi-Analysten verhalf auf der anderen Seite den Aktien der Partners Group zu einem Plus von 4,9 Prozent. Nach den kräftigen Kursverlusten der Aktie sehen die Analysten hier Neubewertungspotenzial.

Sehr gefragt waren auch die Titel der UBS, die um 3,3 Prozent stiegen. Die Analysten der LBBW hatten sich zuversichtlich geäußert, dass die Integration der CS gelingen wird, und die Kaufempfehlung bei einem erhöhten Kursziel bekräftigt.

