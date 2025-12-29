DAX 24.356 +0,0%ESt50 5.753 +0,0%MSCI World 4.461 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +2,9%Nas 23.474 -0,5%Bitcoin 74.507 +0,7%Euro 1,1768 +0,0%Öl 61,88 +0,2%Gold 4.371 +0,9%
Marktkap. 27,46 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
Bernstein Research

Henkel vz Market-Perform

08:56 Uhr
Henkel vz Market-Perform
Henkel KGaA Vz.
69,62 EUR 0,02 EUR 0,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Bei Henkel basiere das Wachstum auf den Volumina./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
85,88 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
67,80 €		 Abst. Kursziel*:
26,67%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
69,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,36%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

08:56 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
18.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
08.12.25 Henkel vz. Buy Warburg Research
