Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,46 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Bei Henkel basiere das Wachstum auf den Volumina./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
85,88 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
67,80 €
|Abst. Kursziel*:
26,67%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
69,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,36%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
