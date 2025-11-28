DAX23.764 ±-0,0%Est505.653 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -0,6%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.203 +0,7%Euro1,1564 -0,3%Öl63,47 +0,1%Gold4.174 +0,4%
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 44 Euro

28.11.25 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
36,15 EUR 0,70 EUR 1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
NEO/CHF (Neo-Schweizer Franken)
3,5860 CHF 0,0616 CHF 1,75%
Charts|News
NEO/EUR (Neo-Euro)
3,8453 EUR 0,0697 EUR 1,84%
Charts|News
NEO/GBP (Neo-Britische Pfund)
3,3665 GBP 0,0585 GBP 1,77%
Charts|News
NEO/JPY (Neo-Yen)
695,2183 JPY 10,6722 JPY 1,56%
Charts|News
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
4,4469 USD 0,0666 USD 1,52%
Charts|News
USD/NEO (US-Dollar-Neo)
0,2249 NEO -0,0034 NEO -1,50%
Charts|News

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Das KI-Wachstum werde 2026 nicht aufhören, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstagnachmittag nach einer Roadshow zu diesem Thema. Insbesondere die bis 2030 genannte Aussicht von 8 bis 12 Milliarden Euro Volumen des adressierbaren Markts für Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren sei näher beleuchtet worden./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 16:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

