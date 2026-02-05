DAX24.546 -0,2%Est505.962 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 -2,4%Nas22.905 -1,5%Bitcoin59.924 -3,4%Euro1,1789 -0,2%Öl68,43 -0,8%Gold4.876 -1,8%
SENTIMENT/DAX-Privatanleger wechseln ins Bullenlager

05.02.26 11:48 Uhr

Die Privatanleger im DAX werden optimistischer. Laut der jüngsten wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse ist der Bullenanteil dieser Anlegergruppe um 10 Punkte auf 53 Prozent gestiegen. Bei den Profianlegern fiel er dagegen um 2 Punkte auf 38 Prozent. 30 Prozent (-2) der Privaten sind Bären, bei den Institutionellen sind es 26 Prozent (-2). Damit sind 17 Prozent (-8) der Privantanleger neutral gestimmt und 36 Prozent (+4) der Profis.

Unterm Strich stehen in dieser sehr bewegten Börsenphase seit vergangenem Mittwoch ein paar Gewinnmitnahmen seitens der Profis zu Buche. Sentiment-Analyst Joachim Goldberg bewertet die Stimmung als neutral und sieht "keine größeren Schieflagen". Nach oben könnten 25.300/25.350 Punkte zu Verkäufen reizen. Eindeckungen von der Shortseite sieht er ab 24.050 und 24.100 Punkten. Insgesamt sei die Unterseite stabiler.

Die US-Privatanleger werden dagegen vorsichtiger. Wie die aktuelle Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zeigt, ist der Bullenanteil auf 39,7 Prozent von 44,4 Prozent gefallen. Das Bärenlager schrumpfte leicht auf 29,0 Prozent von 30,8 Prozent in der Vorwoche. Damit sind 31,3 Prozent der US-Privatanleger neutral gestimmt nach zuvor 24,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 05:49 ET (10:49 GMT)