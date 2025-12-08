NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.025 Punkte
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Surteco haben am Montag nachbörslich um rund 8 Prozent nachgegeben. Der Hersteller von Oberflächenmaterialien hatte am frühen Abend seinen Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt. Brenntag zeigten sich praktisch unverändert davon, dass die Kühne Holding ihre Beteiligung an dem Chemikalienhändler auf 20,1 von 15 Prozent aufgestockt hat.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.024,65 24.046,01 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 08, 2025 16:29 ET (21:29 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|20:01
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:36
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|02.12.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|19.08.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Brenntag SE Equal Weight
|Barclays Capital
|24.09.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20:01
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:36
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|28.11.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen