NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.025 Punkte

08.12.25 22:28 Uhr
DOW JONES--Surteco haben am Montag nachbörslich um rund 8 Prozent nachgegeben. Der Hersteller von Oberflächenmaterialien hatte am frühen Abend seinen Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt. Brenntag zeigten sich praktisch unverändert davon, dass die Kühne Holding ihre Beteiligung an dem Chemikalienhändler auf 20,1 von 15 Prozent aufgestockt hat.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.024,65 24.046,01 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 16:29 ET (21:29 GMT)

