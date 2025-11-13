DAX24.181 -0,8%Est505.773 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,89 +2,0%Nas23.117 -1,2%Bitcoin88.505 +1,0%Euro1,1625 +0,3%Öl63,28 +1,0%Gold4.196 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Highland Critical Minerals A4193E Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow startet leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Kursentwicklung

Schwacher Handel: So bewegt sich der DAX aktuell

13.11.25 15:57 Uhr
Schwacher Handel: So bewegt sich der DAX aktuell | finanzen.net

Der DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
164,80 EUR -0,90 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
43,96 EUR 0,39 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
29,60 EUR 0,57 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
49,41 EUR 0,02 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
26,90 EUR -0,53 EUR -1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
15,18 EUR -0,32 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
36,49 EUR 0,14 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
122,20 EUR 7,05 EUR 6,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
37,48 EUR 0,42 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
45,78 EUR -0,85 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
218,65 EUR 0,50 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
233,00 EUR -19,40 EUR -7,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
104,55 EUR -2,55 EUR -2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
43,29 EUR -1,98 EUR -4,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.183,1 PKT -198,4 PKT -0,81%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag verbucht der DAX um 15:40 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,80 Prozent auf 24.187,52 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,075 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,056 Prozent tiefer bei 24.367,70 Punkten, nach 24.381,46 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.187,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 24.416,33 Einheiten.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Der DAX stand vor einem Monat, am 13.10.2025, bei 24.387,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, wies der DAX 24.185,59 Punkte auf. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, bei 19.003,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 20,79 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 24.771,34 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 18.489,91 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Merck (+ 5,06 Prozent auf 121,55 EUR), Bayer (+ 1,94 Prozent auf 29,63 EUR), Brenntag SE (+ 1,42 Prozent auf 49,89 EUR), Porsche Automobil (+ 1,15 Prozent auf 37,71 EUR) und Infineon (+ 1,13 Prozent auf 36,64 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Siemens (-5,97 Prozent auf 235,45 EUR), Siemens Healthineers (-3,30 Prozent auf 43,34 EUR), Siemens Energy (-2,75 Prozent auf 104,40 EUR), RWE (-1,90 Prozent auf 45,97 EUR) und EON SE (-1,88 Prozent auf 15,17 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4.701.056 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 247,131 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 6,03 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
12:01Siemens BuyUBS AG
11:16Siemens HoldDeutsche Bank AG
10:31Siemens BuyJefferies & Company Inc.
09:46Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
09:46Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:01Siemens BuyUBS AG
10:31Siemens BuyJefferies & Company Inc.
09:46Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Siemens BuyJefferies & Company Inc.
08:01Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:16Siemens HoldDeutsche Bank AG
09:46Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen