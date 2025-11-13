Schwacher Handel: So bewegt sich der DAX aktuell

Kursentwicklung

Der DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag in Rot.

Am Donnerstag verbucht der DAX um 15:40 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,80 Prozent auf 24.187,52 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,075 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,056 Prozent tiefer bei 24.367,70 Punkten, nach 24.381,46 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.187,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 24.416,33 Einheiten.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Der DAX stand vor einem Monat, am 13.10.2025, bei 24.387,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, wies der DAX 24.185,59 Punkte auf. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, bei 19.003,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 20,79 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 24.771,34 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 18.489,91 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Merck (+ 5,06 Prozent auf 121,55 EUR), Bayer (+ 1,94 Prozent auf 29,63 EUR), Brenntag SE (+ 1,42 Prozent auf 49,89 EUR), Porsche Automobil (+ 1,15 Prozent auf 37,71 EUR) und Infineon (+ 1,13 Prozent auf 36,64 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Siemens (-5,97 Prozent auf 235,45 EUR), Siemens Healthineers (-3,30 Prozent auf 43,34 EUR), Siemens Energy (-2,75 Prozent auf 104,40 EUR), RWE (-1,90 Prozent auf 45,97 EUR) und EON SE (-1,88 Prozent auf 15,17 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4.701.056 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 247,131 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 6,03 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

