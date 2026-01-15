DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,70 -2,5%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.356 ±0,0%Euro1,1607 ±-0,0%Öl63,63 -0,4%Gold4.600 -0,4%
Zusammenschluss voraus?

KlöCo-Aktie gewinnt zweistellig: US-Gigant Worthington plant Milliarden-Übernahme

16.01.26 07:36 Uhr
KlöCo-Aktie zweistellig höher: US-Übernahme durch Worthington im Milliarden-Wert | finanzen.net

Der Stahlhändler Klöckner & Co steht vor der Übernahme durch den US-Konzern Worthington Steel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Klöckner & Co (KlöCo)
10,80 EUR 2,24 EUR 26,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worthington Steel Inc Registered Shs
32,50 EUR 1,10 EUR 3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Amerikaner bieten 11 Euro je Aktie des Düsseldorfer Unternehmens. Großaktionär Friedhelm Loh, der über die Swoctem GmbH 41,5 Prozent der KlöCo-Aktien hält, unterstütze das Angebot, teilte Worthington Steel am späten Donnerstagabend in Columbus und Düsseldorf mit. Der Unternehmenswert von Klöckner & Co werde bei der Transaktion mit 2,4 Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 2,1 Milliarden Euro beziffert.

Das Düsseldorfer Unternehmen hatte bereits im Dezember vergangenen Jahres mitgeteilt, dass die beiden Konzerne über einen möglichen Zusammenschluss verhandeln. Der Kurs der Aktie zog infolge der Mitteilung bereits um 42 Prozent auf 8,61 Euro an. Die Offerte der Amerikaner liegt jetzt noch einmal fast 28 Prozent über dem am Donnerstag zuletzt gezahlten Preis im Xetra-Handel. Das US-Unternehmen möchte mindestens 65 Prozent der Anteile von Klöckner & Co und rechnet mit einem Abschluss der Transaktion in der zweiten Jahreshälfte.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel gewinnt die KlöCo-Aktie zeitweis e25,06 Prozent auf 10,78 Euro.

/zb/ag

COLUMBUS/DÜSSELDORF (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com, 3rdtimeluckystudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)

DatumMeistgelesen
