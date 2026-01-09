DAX25.362 +0,4%Est506.003 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 +1,0%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.511 -0,8%Euro1,1693 +0,5%Öl63,18 +0,3%Gold4.610 +2,2%
AKTIE IM FOKUS: Autowerte nach neuen EU-Regeln für China-Exporte unter Druck

12.01.26 14:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
90,84 EUR -0,94 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,50 EUR -1,03 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45,91 EUR -1,44 EUR -3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
38,32 EUR -0,27 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
102,65 EUR -2,00 EUR -1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) -

Autowerte nach neuen EU-Regeln für China-Exporte unter Druck

Eine neue Leitlinie der Europäischen Union für den Import von Elektroautos aus China hat die deutschen Auto-Aktien am Montag belastet. Im DAX war Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) mit einem Abschlag von 1,3 Prozent der größte Verlierer. BMW büßte rund ein Prozent ein, die Papiere der Porsche Holding (Porsche Automobil) verloren 0,9 Prozent. Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) stand nur knapp im Minus. Im MDAX sackten die Aktien der Porsche AG (Porsche vz) um 2,1 Prozent ab.

Die EU-Kommission zeigte den chinesischen Autobauern zu Wochenbeginn einen Weg zur Vermeidung der 2024 eingeführten Zusatzzölle auf. Unternehmen können sich nach einer neuen Leitlinie verpflichten, für in die Europäische Union exportierte Fahrzeuge Mindestpreise festzusetzen, um sich die Preisaufschläge zu ersparen. Zudem würden bei einem entsprechenden Angebot Zusagen zu Investitionen in der EU oder eine Begrenzung der Exporte positiv angerechnet werden.

Aus Sicht von Citigroup-Analyst Harald Hendrikse ist das ein weiterer großer Sieg für die chinesischen Hersteller. Zwar könnte die Vereinbarung BMW und Volkswagen dabei helfen, ihre in China produzierten Autos günstiger in die EU zu schiffen. Allerdings dürfte der Konkurrenzkampf in Europa durch chinesische Marken umso härter werden. Weniger wettbewerbsfähige europäische Produktionskapazitäten würden weiter entwertet.

Die neue Leitlinie könne Europas Autobauern außerdem nicht auf dem chinesischen Markt helfen, ergänzte Hendrikse. Es sei unvermeidbar, dass die europäischen Hersteller dort weitere Marktanteile verlieren. Die genauen Konsequenzen für die hiesige Branche seien allerdings erst absehbar, wenn die tatsächlichen Mindestpreise feststünden.

Entsprechende Preisangebote der chinesischen Autobauer will die EU-Kommission objektiv und fair bewerten, heißt es in der Leitlinie. Voraussetzung für die Annahme sei, dass die Maßnahmen die schädigenden Auswirkungen von Subventionen beseitigten und eine den Zöllen gleichwertige Wirkung entfalteten. Das Handelsministerium in Peking begrüßte die erzielten Fortschritte.

Hintergrund der 2024 eingeführten EU-Zusatzabgaben war eine Untersuchung der EU-Kommission. Diese kam zu dem Ergebnis, dass Hersteller in China von unfairen Subventionen profitieren, die ihnen einen erheblichen Vorteil auf dem europäischen Markt verschaffen. Seitdem variiert die Höhe der Zusatzzölle je nach Hersteller zwischen 7,8 und 35,3 Prozent. Betroffen sind auch in China tätige ausländische Konzerne wie BMW und Mercedes./niw/men

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
09.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
05.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
05.12.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
09.12.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
27.11.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
26.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

