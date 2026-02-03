Goldman Sachs Group Inc.

Sartorius vz Neutral

08:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 273 auf 257 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Ergebnisse für 2025 und den Ausblick auf 2026 an. Der Fokus richte sich nun auf die mittelfristigen Ziele auf dem Kapitalmarkttag Mitte März. Er rechnet mit einer Absenkung. Dies sähen auch die meisten Investoren so, dennoch gebe es gewisse Unsicherheiten hinsichtlich der konkreten Änderungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 05:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

