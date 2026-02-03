Sartorius vz. Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Hold" belassen. Der solide Ausblick des Pharma- und Laborzulieferers reflektiere angemessene Vorsicht bei einer bereits hohen Bewertung, schrieb Harry Gillis am Dienstagabend nach den Quartalszahlen der Göttinger./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|11:26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:11
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|11:26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:11
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
