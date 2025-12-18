DAX aktuell

Am Donnerstag setzt sich der DAX nach dem Leitzinsentscheid der EZB weiter nach oben ab und lässt damit die 24.000er-Marke wieder hinter sich.

Der DAX verlor am Donnertag zur Eröffnung in Frankfurt marginale 0,06 Prozent auf 23.947,03 Punkte und kann aktuell leicht zulegen. Auch nach der geldpolitischen Entscheidung der Europäischen Zentralbank blieb die Tendenz zunächst erhalten, im späten Handel setzt er sich dann nach oben ab und baut damit den Abstand zur 24.000-Punkte-Marke wieder aus.

Bisherige DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

US-Inflationsdaten stützen Kurse

US-Inflationsdaten haben am Donnerstagnachmittag dem DAX etwas nach oben verholfen. Die Teuerung in den Vereinigten Staaten sank im November überraschend unter drei Prozent. Zinssenkungserwartungen werden damit eher gestützt.

Weihnachtsrally fraglich

Schwung für eine Weihnachtsrally will aber nicht wirklich aufkommen. Im Tagesverlauf hatte sich der DAX mit der Rückkehr über die runde 24.000-Zähler-Marke zunächst schwergetan, unter die er am Vortag erstmals seit Anfang vergangener Woche wieder gerutscht war.

Zinspolitik der EZB im Fokus

Die Europäische Zentralbank lässt die Leitzinsen im Euroraum zum vierten Mal in Folge unverändert. Der für Banken und Sparer im Euroraum wichtige Einlagenzins bleibt somit bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank nach einer Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt mitteilte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires