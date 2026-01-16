DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin81.962 ±0,0%Euro1,1595 ±0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Ausblick: Havells India öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

18.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Havells India Ltd
1.424,90 INR -10,75 INR -0,75%
Charts|News|Analysen

Havells India wird am 19.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,57 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,43 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Havells India in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 53,67 Milliarden INR im Vergleich zu 48,89 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 35 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 25,17 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 23,49 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 39 Analysten auf durchschnittlich 231,10 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 217,50 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

