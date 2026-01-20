Enel Aktie
Marktkap. 92 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Enel von 7,60 auf 9,70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Aus finanzieller Perspektive sei der italienische Energiekonzern gut positioniert, schrieb Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Bei einer vergleichsweise niedrigen Verschuldung verfüge Enel über mehrere Wachstumsoptionen. Mit dem Wachstum hinke der Konzern dem Sektor aber noch hinterher./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Hold
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
9,70 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,92 €
|Abst. Kursziel*:
8,78%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,89%
|
Analyst Name:
Andrew Fisher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
