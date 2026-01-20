DAX 24.615 -0,4%ESt50 5.881 -0,2%MSCI World 4.433 -0,1%Top 10 Crypto 11,82 -1,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 76.140 +1,1%Euro 1,1711 -0,1%Öl 64,01 +0,0%Gold 4.866 +2,2%
Enel Aktie

8,91 EUR -0,01 EUR -0,10 %
STU
8,26 CHF -0,03 CHF -0,35 %
BRX
Marktkap. 92 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Enel Hold
08:16 Uhr

Enel Hold

08:16 Uhr
Enel Hold
Enel S.p.A.
8,91 EUR -0,01 EUR -0,10%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Enel von 7,60 auf 9,70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Aus finanzieller Perspektive sei der italienische Energiekonzern gut positioniert, schrieb Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Bei einer vergleichsweise niedrigen Verschuldung verfüge Enel über mehrere Wachstumsoptionen. Mit dem Wachstum hinke der Konzern dem Sektor aber noch hinterher./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Hold

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
9,70 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
8,92 €		 Abst. Kursziel*:
8,78%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
8,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,89%
Analyst Name:
Andrew Fisher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

08:16 Enel Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
15.01.26 Enel Buy UBS AG
09.01.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Enel Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 sackt am Dienstagmittag ab
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels zurück
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich leichter
Zacks Here's Why Enel SpA (ENLAY) is a Great Momentum Stock to Buy
reNEWS Enel buys 51MW German wind portfolio
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
Zacks What Makes Enel (ENLAY) a New Buy Stock
Zacks Why Enel Chile (ENIC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Should Value Investors Buy ENEL CHILE SA (ENIC) Stock?
