DAX24.872 -0,1%Est505.995 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +1,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.617 +0,6%Euro1,1968 -0,6%Öl67,42 -0,4%Gold5.262 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 PUMA 696960 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 CSG Group A420X0 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 UnitedHealth 869561 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas leichter -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- NVIDIA, Micron Technology, Corning, Goldpreis im Fokus
Top News
Intel-Aktie gesucht: CFO David Zinsner erhöht sein privates Investment Intel-Aktie gesucht: CFO David Zinsner erhöht sein privates Investment
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/500.000 Euro in bar: Razzia gegen organisierte Schwarzarbeit

28.01.26 12:33 Uhr

FRANKFURT/SCHWEINFURT (dpa-AFX) - Bei einem Verdächtigen fanden sie 500.000 Euro Bargeld: Mit einer Groß-Razzia in sieben Bundesländern sind die Behörden gegen organisierte Schwarzarbeit am Bau vorgegangen. Zeitgleich haben am Mittwoch knapp 800 Einsatzkräfte von Zoll und Polizei 70 Wohn- und Geschäftsgebäude durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Hauptzollamt Schweinfurt mitteilten. Drei serbische Staatsangehörige im Alter zwischen 37 und 47 Jahren wurden im Raum Frankfurt als Beschuldigte verhaftet.

Wer­bung

Der Schwerpunkt der Aktion lag im Rhein-Main-Gebiet. Durchsuchungen fanden auch in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Saarland und Rheinland-Pfalz statt.

Die Ermittlungen richten sich gegen eine 15-köpfige Tätergruppe mit zahlreichen Nationalitäten. Sie soll über ein Firmengeflecht gezielt Schwarzgelder für Baufirmen generiert haben. Dafür wurden Arbeiter nicht oder nicht mit ihrer vollen Arbeitszeit bei den Sozialversicherungen angemeldet. Differenzen wurden mit Schwarzzahlungen beglichen.

Nach derzeitigem Stand soll die Gruppe knapp 28 Millionen Euro Steuern und Sozialabgaben hinterzogen haben. Die Ermittler verfügten bei den Beschuldigten Vermögensarreste über zunächst 15 Millionen Euro. Bei einem der Hauptbeschuldigten wurden laut einem Justizsprecher rund 500.000 Euro Bargeld sichergestellt./ceb/DP/jha