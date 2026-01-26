DAX24.887 ±-0,0%Est506.007 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 +0,8%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.171 ±-0,0%Euro1,1977 -0,5%Öl67,65 -0,1%Gold5.282 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 PUMA 696960 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F UnitedHealth 869561 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- LVMH, WACKER CHEMIE, Goldpreis im Fokus
Top News
Das Comeback Europas: Nutze die Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi! Das Comeback Europas: Nutze die Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Fed & Bilanzen im Blick: DAX bleibt auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke weiter im Blick Fed & Bilanzen im Blick: DAX bleibt auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke weiter im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Airbus auf 240 Euro - 'Overweight'

28.01.26 08:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
197,20 EUR -2,42 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) von 255 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry passte seine Schätzungen am Dienstagabend an geringere Flugzeug-Auslieferungen und den schwachen US-Dollar an./rob/ag/gl

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 21:21 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
08:01Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
21.01.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
20.01.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
19.01.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:01Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
21.01.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
20.01.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
19.01.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen