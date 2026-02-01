DAX24.757 -0,1%Est506.003 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 -1,0%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.500 +0,8%Euro1,1809 -0,1%Öl67,72 -0,2%Gold5.055 +2,2%
EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 21 Millionen zu

04.02.26 11:17 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen drei Banken 21 Millionen US-Dollar Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten zwei Banken eine Summe von 21 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,89 (zuvor: 3,88) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

February 04, 2026 05:18 ET (10:18 GMT)