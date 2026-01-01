10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX tiefer erwartet

Der DAX zeigt sich vorbörslich leicht im Minus. Die 25.000-Punkte-Marke sollte jedoch halten.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio verliert der Nikkei 225 stellenweise 1,68 Prozent auf 51.088,30 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,32 Prozent auf 4.072,57 Zähler ab.

Der Hang Seng in Hongkong weist daneben ein Minus von 1,84 Prozent auf 25.972,34 Einheiten aus.

3. Samsung erzielt dank KI-Boom Rekordgewinn im vierten Quartal

Samsung hat im vierten Quartal dank der hohen Nachfrage nach Speicherchips infolge des KI-Booms operativ so viel verdient wie noch nie in einem Vierteljahresabschnitt. Zur Nachricht

4. Aktien von Chevron und ExxonMobil: Venezuela nutzt Öl-Gelder nur für US-Produkte

Venezuela wird die Einnahmen aus seinen Öl-Geschäften mit den USA laut US-Präsident Donald Trump nur in US-Produkte investieren. Zur Nachricht

5. BVB-Aktie: Kobel-Aus im Trainingslager!

Torhüter Gregor Kobel ist krankheitsbedingt schon einen Tag früher als seine Kollegen aus dem Trainingslager von Borussia Dortmund abgereist. Noch besteht beim BVB aber die Hoffnung, dass der Schweizer Nationalkeeper beim Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt am Freitag spielen kann. Zur Nachricht

6. Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen

Novo Nordisk steht unter Druck: Gewinnwarnung, Kurssturz und harte Konkurrenz belasten den Pharmariesen. Der neue CEO Maziar Mike Doustdar soll den Konzern stabilisieren und zurück auf Wachstumskurs bringen. Experten zeigen, wie Führungskräfte in Krisen ihre Rolle finden und Druck konstruktiv nutzen. Zur Nachricht

7. Nordex sichert sich neue Aufträge in Spanien

Nordex hat Aufträge von mehreren Stromerzeugern in Spanien für Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 245,8 Megawatt (MW) erhalten. Das Unternehmen aus Hamburg teilte mit, es werde 38 Windenergieanlagen verschiedener Typen in den Provinzen Teruel, Navarra, Burgos und León installieren. Zur Nachricht

8. NVIDIA-Aktie: Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar in 2026 möglich?

Spekulationen über eine mögliche Rekord-Marktkapitalisierung von NVIDIA in 2026 sorgen für Aufmerksamkeit am Markt. Zur Nachricht

9. Ölpreise uneinheitlich

Die Ölpreise zeigen sich uneins. So verteuerte sich der WTI um leichte 0,19 auf 56,18 Dollar, während Brent um 0,28 auf 60,11 Dollar fiel.

10. Euro gewinnt zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1680 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.