Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: So bewertet Barclays Capital die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 57,50 auf 52,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Henning Cosman passte sein Bewertungsmodell in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Autobauers an. Er berücksichtigte dabei unter anderem erste Zolleffekte.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 14:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 48,73 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 7,74 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 1.235.524 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2025 um 1,6 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.07.2025 gerechnet.

