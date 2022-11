Tesla-Hybrid: YouTuber stattet Model S mit Spritantrieb aus

Aktien in diesem Artikel Tesla 230,80 EUR

• YouTuber baut Model S zu einem Hybrid um• Tesla-Hybrid legt 3.000 Kilometer zurück, ohne eine Ladestation zu besuchen• Effizienz und Klimafreundlichkeit lassen zu wünschen übrig

Tesla-Tüftler baut Model S zu einem Hybrid um

Matt Mika, ein bekannter YouTuber mit über 1,2 Millionen Abonnenten, tüftelt auf seinem Kanal "Wrapped Perception" an Elektroautos von Tesla und anderen Fahrzeugen. In seinem neusten Video stellt er sein jüngstes Projekt vor, nämlich einen Tesla Model S zum Hybrid umzubauen. Dafür stattete der US-Amerikaner das Auto mit einem Generator aus, der den Akku des Fahrzeugs auch während der Fahrt mit Strom versorgt. Der dafür genutzte Motor ist ein kleiner 400-ccm-Verbrenner mit einer Leistung von etwa 13 PS. Mit dem Motor allein könnte das Fahrzeug zwar nur 70 bis 80 Kilometer die Stunde fahren, wie die Plattform EFAHRER.com erklärt, jedoch reiche die Leistung aus, um während einer 500 Kilometer langen Fahrt Strom für weitere 250 Kilometer zu generieren. Innerhalb einer Nacht lade sich der Akku wieder vollständig auf.

3.000-Kilometer-Roadtrip ohne eine Ladesäule zu nutzen

Nach der Fertigstellung des Tesla-Hybrid folgte ein Roadtrip, bei dem Mika mit dem Fahrzeug eine Strecke von fast 3.000 Kilometern zurücklegte. Während der gesamten Fahrt lief dabei der Generator, weshalb der Tüftler kein einziges Mal an einer Ladestation halten musste. Jedoch musste der Wagen jeden Tag fünf bis sechs Stunden stehen, um sich aufzuladen, da während der Fahrt mehr Strom verbraucht als generiert wird. So lief der Motor also sogar in der Nacht, um den Akku wieder voll aufzuladen. An einer Tankstelle kam es während des Roadtrips außerdem zu einer ungewöhnlichen Begegnung. Als Mika den Motor wieder auffüllen lassen wollte, konnte der Tankwart nämlich nicht glauben, dass er tatsächlich einen Tesla betanken sollte.

Außerdem bot der Tesla-Hybrid dem YouTuber nicht nur die Möglichkeit, ohne einen Zwischenstopp an der Ladesäule zu fahren, sondern brachte auch eine höhere Geschwindigkeit mit sich. Zwischenzeitlich konnte Mika vergleichsweise höhere Geschwindigkeiten erreichen als mit einem gewöhnlichen Tesla. Insgesamt ist der Tüftler mit dem Ergebnis seines Projekts zufrieden, jedoch plant er noch einen etwas kräftigeren Generator einzubauen, um die Ladeeffizienz während der Fahrt zu verbessern. "Mein Ziel ist es, so lange zu fahren, wie ich will, bis ich müde werde, nicht, bis das Auto aufgeladen werden muss", erklärt Mika zum Abschluss.

Laut und belastend für die Umwelt

Auch wenn das Projekt im Sinne der Reichweite durchaus erfolgreich war, sind jedoch auch einige kritische Punkte anzumerken. So sieht man Mika während des Videos immer wieder mit einem Gehörschutz, da die neue Generator-Konstruktion sehr laut ist. Im Innenraum des Wagens kommen bei einem Geräuschtest rund 70 Dezibel zustande, außerhalb des Autos ist der Generator jedoch deutlich lauter. Wie auto motor und sport außerdem erklärt, sei die Effizienz des Hybriden mit 16 Prozent deutlich geringer als die von herkömmlichen Verbrennern mit 30 Prozent oder Elektroautos mit bis zu 90 Prozent. Des Weiteren komme das Fahrzeug bei dem 3.000-Kilometer-Roadtrip auf einen CO2-Austoß von mindestens 600 Kilogramm CO2. Aus Klimasicht war das Projekt also weniger erfolgreich.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

