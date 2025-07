So bewegt sich Tesla

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

02.07.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Tesla zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 308,56 USD.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Tesla 267,00 EUR 10,05 EUR 3,91% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 308,56 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 313,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 312,40 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.054.618 Tesla-Aktien umgesetzt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 488,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 182,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,02 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 249,63 USD an. Am 22.04.2025 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19,34 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Tesla am 29.07.2025 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,90 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie Hot Stocks heute: Trade der Woche - Bayer Short - nächste Runde im Kampf Trump vs. Musk Hoher Erwartungsdruck für die Tesla-Aktie: Auslieferungen voraus - Kommt die nächste Enttäuschung? Tesla-Aktie mit Kursrutsch: Schwache Verkaufszahlen erwartet - Ärger mit Trump belastet

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.