Clara-Aktie hebt ab

Clara Technologies feiert ein Kursfeuerwerk: Die Aktie steigt rasant und profitiert stark vom KI- und Quanten-Hype.

• Clara Technologies-Aktie in den vergangenen Monaten mit Kursrally

• Neuer digitaler Verkaufscoach "Sales Buddi" kombiniert KI und Quantenalgorithmen

• Launch im Apple Store eröffnet Zugang Millionen Nutzern weltweit

Wer­bung Wer­bung

Clara Technologies-Aktie mit Kursfeuerwerk

Die Clara Technologies-Aktie zeigt sich derzeit mit deutlichen Ausschlägen. So schoss die Clara Technologies-Aktie am Montag an ihrer Heimatbörse in Kanada letztendlich um 16,94 Prozent in die Höhe auf 6,49 Kanadische Dollar. Nachdem die Börse in Toronto am Dienstag aufgrund des kanadischen Nationalfeiertages geschlossen blieb, setzen die Anteilsscheine von Clara Technologies ihre Kursrally am Mittwoch fort: Die Clara Technologies-Aktie legt zeitweise um 20,49 Prozent auf 7,82 Kanadische Dollar zu. Von ihrem Börsengang im vergangenen Oktober bis Ende Juni konnte die Clara Technologies-Aktie bereits um 549 Prozent zulegen. Im ersten Halbjahr 2025 beläuft sich das Plus gar auf 2.496 Prozent.

Clara profitiert von KI-Hype

Clara Technologies profitiert derzeit stark vom Hype um Künstliche Intelligenz und Quantencomputing. Das Unternehmen hat einen eigenen digitalen Verkaufscoach entwickelt, der Vertriebsteams durch KI- und Quantenalgorithmen deutlich effizienter machen soll. Clara sieht sich dabei selbst als "innovativen Vorreiter - bereit, die Zukunft der digitalen Vertriebstransformation anzuführen."

Mit dem Produkt "Sales Buddi" bietet Clara eine Software, die sich an die Stärken und Schwächen jedes Vertriebsmitarbeiters anpasst und individuelles Coaching in Echtzeit ermöglicht. "Sales Buddi" analysiert vergangene Gespräche, Leistungsdaten und Marktentwicklungen, um personalisierte Handlungsempfehlungen zu geben.

Wer­bung Wer­bung

"Mithilfe von Quantum-gestützter Analyse geht Buddi über reaktives Coaching hinaus und liefert prädiktive Erkenntnisse - was man sagen sollte, wann man es sagen sollte und wie man die Konkurrenz in jeder Interaktion aussticht", erklärt das Unternehmen.

Start von "Sales Buddi" im Apple Store

Zuletzt hatte Clara Technologies den offiziellen Start seiner neuen Vertriebsplattform "Sales Buddi" bekannt gegeben. Die App ist nun im Apple App Store verfügbar. Durch die Veröffentlichung im App Store, der wöchentlich über 650 Millionen aktive Nutzer erreicht, erschließt Clara eine breite, global ausgerichtete Zielgruppe.

"Sales Buddi" ist nicht einfach nur eine weitere Vertriebs-App - es ist ein KI-gestützter Teamkollege. Mit quantengestützter Optimierung hilft es Nutzern, sich schneller anzupassen, intelligenter zu verkaufen und häufiger Abschlüsse zu erzielen", wird Gründer Jonah Hicks in der Unternehmensmitteilung zitiert.

Redaktion finanzen.net