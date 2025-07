DAX aktuell

Am Donnerstag dürfte sich die Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt fortsetzen - wenn auch in überschaubarem Maße.

Der DAX war am Mittwoch mit einem Plus von 0,49 Prozent bei 23.790,11 Punkten aus dem Handel gegangen. Auch am Donnerstag deuten sich vorbörslich weitere Aufschläge an.

DAX-Rekord bleibt weiter außer Reichweite

Ein neuer Rekord für den deutschen Leitindex bleibt aktuell dennoch weiter fern: Am 5. Juni hatte der DAX nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank noch bei 24.479,42 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Auch auf Schlusskursbasis erreichte er an diesem Tag bei 24.323,58 Punkten einen neuen Rekord.

Fortsetzung der DAX-Stabilisierung?

In gebremsten Tempo könnte es am Donnerstag weiter nach oben gehen. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex zunächst schwach auf die ADP-Arbeitsmarktdaten aus dem US-Privatsektor reagiert und war bis auf 23.620 Punkte abgesackt. Es hatte sich gezeigt, dass in der US-Privatwirtschaft im Juni erstmals seit gut zwei Jahren Arbeitsplätze abgebaut wurden.

Schnell wurde aber uminterpretiert, wie der Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management schrieb. Nach dem Motto "bad news is good news" bekamen die Zinssenkungsfantasien umso mehr Auftrieb.

