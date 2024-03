IPO in diesem Monat

Bevor im Laufe des Monats der Börsengang des Online-Forums Reddit ansteht, äußerte sich New Constructs-CEO David Trainer kritisch zu den IPO-Pläner der durch die WallStreetBets-Bewegung in der breiten Öffentlichkeit bekanntgewordenen Plattform.

Reddit-IPO in der Mache

Bereits seit 2021 arbeitet Reddit, das Unternehmen hinter dem gleichnamigen Online-Forum, an einem Börsengang. Kurz zuvor erhielt die Webseite durch das Unterforum "WallStreetBets" öffentliche Aufmerksamkeit, da sich Kleinanleger dort zur Rally von Meme-Aktien wie GameStop und AMC austauschten. Nach aktuellem Stand soll das Reddit-IPO noch in diesem Monat abgewickelt werden. Dabei strebt das Unternehmen eine Bewertung von 6,4 Milliarden US-Dollar an. Zu den größten Anteilseignern des Online-Forums zählt OpenAI-CEO Sam Altman, aber auch das chinesische Internetunternehmen Tencent ist investiert.

Warnung vor Reddit-IPO

David Trainer, CEO des Analyseunternehmens New Constructs, blickt dem Börsengang von Reddit jedoch überhaupt nicht optimistisch entgegen. Wie der Stratege in einem auf "Fortune" veröffentlichten Beitrag erklärte, hält er die Milliardenbewertung für hochgradig überzogen. "Die erwartete Bewertung von Reddit in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar ist zwar nur halb so hoch wie die Bewertung auf dem privaten Markt in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, als die Zinssätze bei null lagen und Geld billig war, aber sie ist immer noch viel zu hoch", so Trainer. Zum Zeitpunkt von Trainers Aussage strebte das Unternehmen noch eine Bewertung von 5 Milliarden US-Dollar an, ehe man diese kurz darauf anhob.

Rückkehr des Schrott-Börsengangs

Nicht nur hält der New Constructs-Chef die Börsenpläne der Reddit-Führungsriege um CEO und Mitgründer Steve Huffman für keine gute Entscheidung, sondern macht das IPO auch als negatives Signal für den Aktienmarkt aus. "Der Börsengang von Reddit markiert die Rückkehr des Schrott-Börsengangs", lautete das harte Urteil Trainers. "Reddit erinnert mich an die schnell wachsenden, aber höchst unrentablen Börsengänge im Jahr 2021." So zog er Vergleiche zu den Börsendebüts von Firmen wie DoorDash, Robinhood, Coinbase, DiDi Global und Rivian, die zwischen 2020 und 2021 vollzogen wurden und im Großen und Ganzen alles andere als erfolgreich verliefen. "Erinnern Sie sich, wie sie sich entwickelt haben? Die meisten stehen auf meiner Zombie-Aktienliste, wo Reddit wahrscheinlich auch stehen wird, wenn es jemals an die Börse geht", zeichnete Trainer ein wenig zuversichtliches Bild. New Constructs rief 2022 den New Constructs Zombie Inverse Index ins Leben, der Aktien abbildet, die nach Ansicht des Analyseunternehmens ein hohes Risiko aufweisen, auf einen Wert von null US-Dollar zu fallen. Neben den genannten Titeln befinden sich dort auch Meme-Aktien wie AMC, GameStop und der Hersteller von vegetarischen Fleischalternativen Beyond Meat.

Negatives Signal an IPO-Markt

Damit werde das Reddit-IPO für Anleger des Online-Forums Verluste mit sich bringen, ist sich Trainer sicher. Darüber hinaus werde der Sprung aufs Börsenparkett auch ein negatives Signal an den gesamten Markt für zukünftige Börsennotierungen senden. "Das erste Social-Media-Unternehmen, das seit Jahren an die Börse geht, wird nicht nur den Appetit der Anleger auf das nächste Verlustgeschäft testen, sondern auch für Klarheit auf dem IPO-Markt im Allgemeinen sorgen", so der CEO des Unternehmens. "Bleibt zu hoffen, dass die Anleger nicht die Vorsicht in den Wind schlagen und in das neueste gewinnlose Unternehmen einsteigen. Eine gründliche Prüfung zeigt, dass Reddit nicht nur unrentabel, sondern auch stark überbewertet ist."

Reddit in der Bredouille

Dabei ist sich Trainer der Bedeutung von Reddit für die WallStreetBets-Bewegung bewusst. Jedoch würde dies nicht alle Kritikpunkte an den Börsenplänen der Internet-Firma aufwiegen. "Sicher, Reddit hat über den Subreddit WallStreetBets einige der volatilsten Meme-Aktien hervorgebracht, aber das Unternehmen war nie profitabel und sollte nicht an der Börse gehandelt werden", fügte er hinzu. "Ich glaube, dass das Unternehmen seine Plattform niemals monetarisieren kann, ohne seine Nutzer zu verärgern, und die gesamte Prämisse von Reddit sind nutzergenerierte Inhalte. Dieses Geschäftsmodell ist unausweichlich auf einem Zwiespalt aufgebaut: Geld verdienen oder die Nutzer zufrieden stellen."

Weiterführung der Meme-Rally

Don Montanaro, Präsident des Börsenmaklerunternehmens Firstrade, erklärte hingegen gegenüber "MarketWatch", dass das Reddit-IPO eine "noch nie dagewesene Situation" darstelle, da die Plattform damit selbst zum Teil der eben dort gestarteten WallStreetBets-Bewegung werde. "Das Phänomen der Meme-Aktien hat sich bei Aktien gezeigt, die bereits seit einiger Zeit auf dem Markt waren und notiert wurden. Hier haben wir die Debatte und die Möglichkeit, dass eine Aktie eine Meme-Aktie ist, bevor sie überhaupt an die Börse geht", so der Unternehmer. Dass die Reddit-Aktie unmittelbar nach dem Börsengang bereits zum Ziel von Shortsellern wird, wie es bei anderen Meme-Aktien erst eine gewisse Zeit nach der Erstnotiz der Fall war, hält Montanaro jedoch für unwahrscheinlich. "Das liegt zum Teil an der Regulierung und daran, wie Leerverkäufe funktionieren - jedes Maklerunternehmen muss in der Lage sein, einen Bestand in einer Aktie aufzubauen, bevor es sie verleihen kann", so der Marktkenner.

Redaktion finanzen.net