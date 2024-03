Marktbericht

Der DAX knackte am Donnerstag direkt sein Rekordhoch über der 18.000-Punkte-Marke. Rückenwind gaben zeitweise einmal mehr Zinssenkungsfantasien.

Mit einem Plus von 0,23 Prozent auf 18.002,97 Punkte war der DAX in den Donnerstagshandel gegangen. Das neue Allzeithoch liegt inzwischen bei 18.039,05 Zählern. Am Nachmittag ging es im Sog der Wall Street nach unten und der DAX beendete die Sitzung 0,11 Prozent tiefer bei 17.942,04 Punkten.

Bereits am Mittwoch war der DAX zum Börsenschluss an seinem jüngsten Rekord-Schlusskurs von 17.965,11 Punkten vorbeigeschrammt.

Enttäuschende US-Konjunkturdaten sorgten für Gewinnmitnahmen

Die Aufwärtsimpulse am Morgen hatte das EZB-Ratsmitglied und Leiter der griechischen Zentralbank Yannis Stournaras geliefert. Er forderte baldige Zinssenkungen und hält zwei Zinsschritte vor der Sommerpause und vier im Jahresverlauf für "vernünftig", wie er der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte.

Unter den US-Daten standen vor allem die Einzelhandelsumsätze im Blick, und die forcieren laut den Experten der Helaba nicht gerade die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Fed, "zumal die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiterhin auf sehr niedrigem Niveau liegen und auf einen soliden Arbeitsmarkt verweisen". Die Fed wird am kommenden Mittwoch über ihre Zinsen entscheiden. Erste Zinsschritte werden aber nicht vor Juni erwartet.

Hexensabbat am Freitag voraus

Spannend wird es vor allem am Freitag, denn dann ist großer Verfallstag an den Terminbörsen. Optionen und Futures auf Aktien und Aktienindizes laufen aus, was oberhalb der 18.000 Punkte noch einmal für viel Bewegung auch im DAX sorgen könnte. In der Vergangenheit waren derlei Termine nicht selten entscheidende Wendepunkte für den Markt gewesen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX