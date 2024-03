Galliumnitrid-Technologie

Infineon verklagt das chinesische Halbleiterunternehmen Innoscience und eine US-Tochter vor einem Bezirksgericht in Kalifornien wegen eines US-Patents auf Galliumnitrid-Technologie.

Infineon wirft Innoscience vor, das Patent durch Herstellung, Verkauf und Import in die USA von verschiedenen Produkten zu verletzen, darunter GaN-Transistoren für zahlreiche Anwendungen etwa in der Automobilindustrie, in Rechenzentren oder Solar-Anwendungen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Infineon-Aktie verliert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 2,16 Prozent auf 34,14 Euro.

