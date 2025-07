Infineon Aktie News: Infineon legt am Mittwochnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 35,97 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 35,97 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 36,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.848.791 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 9,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 23,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 55,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,348 EUR je Infineon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 41,03 EUR angegeben.

Infineon gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,39 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

