MÄRKTE EUROPA/US-Arbeitsmarkt mit Zinshoffnung im Blick

DOW JONES--Leicht positiv sind Europas Börsen am Donnerstag in den Handel gestartet. Geblickt wird weiter in Richtung neuer Ergebnisse zu den Trumpschen Strafzöllen, in den USA steht aber schon das lange Feiertagswochenende im Blick. Am Freitag sind die US-Börsen geschlossen, schon am Donnerstagnachmittag wird verkürzt gehandelt. Für gute Stimmung sorgt der "Deal" mit Vietnam, der nach dem Trump-typischen Getöse deutlich rationaler ausfiel. Ob hingegen das große Gesetzespaket des US-Präsidenten durchkommt, ist weiter offen. Fünf Abgeordnete verweigern bislang ihre Zustimmung.

Wer­bung Wer­bung

Der DAX klettert um 0,4 Prozent auf 23.880 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent auf 5.329 Zähler.

Bei den Branchen dauert eine starke Rotation an. "Die Verlierer von gestern sind heute schon wieder die Gewinner", sagt ein Händler mit Verweis auf die mit 0,7 Prozent Plus ganz vorne liegenden Immobilienwerte. Diese Volatilität sei irritierend, eine grundsätzliche Richtung noch nicht erkennbar.

Hoffen auf schwache US-Arbeitsmarkt -Daten als Argument für Zinssenkungen

Höhepunkt der Woche ist die Vorlage der monatlichen US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Marktteilnehmer hoffen inständig auf schwache Daten unter den erwarteten 110.000 Stellen, da sie der US-Notenbank die Möglichkeit zu Zinssenkungen geben würden. Jürgen Molnar von Robomarkets merkt dazu an, ein "schwacher US-Arbeitsmarkt könnte die Tür für eine Juli- Zinssenkung öffnen".

Wer­bung Wer­bung

Einige Marktteilnehmer bevorzugen daneben den Blick auf die Job-Komponente im wichtigen ISM-Service-Index. Er sei für die Arbeitnehmer in den USA mittlerweile repräsentativer als der offizielle Job-Report.

Dazu stehen die Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes (PMI) rund um den Globus an. Der Caixin-PMI für den Service-Bereich in China wurde mit 50,5 etwas schwächer als im Vormonat veröffentlicht, liegt jedoch noch im Expansionsbereich. In Europa werden außer den PMIs wenig neue Daten vorgelegt. In der Schweiz sind die Inflationsdaten wieder in den leicht positiven Bereich zurückgekehrt.

Im DAX sind Siemens (+1,1%) und Infineon (+1,9%) gesucht. Hier stützt das Ende von US-Exportbeschränkungen für Software zum Chip-Design. Siemens EDA ist eine Tochter, die auf diesen Bereich spezialisiert ist. Für STMicro geht es 1,8 Prozent höher.

Wer­bung Wer­bung

Gesucht sind Redcare (Markenauftritt "Shop Apotheke") mit 2,4 Prozent Plus. Hier läuft es rund mit einem starken Umsatzwachstum. Die Jahresprognose wurde bereits jetzt bestätigt. Für Konkurrent DocMorris in der Schweiz geht es sogar 4 Prozent höher. Hier hofft der Markt noch auf ähnliche Aussagen. Auch Grenke legen 4,3 Prozent zu. Hier legten das Neugeschäft und gleichzeitig die Gewinnmarge zu.

Nordex steigen nach starken Auftragseingängen um 3,5 Prozent. Aktuell wurden Bestellungen über 135 MW aus mehreren Ländern Europas vermeldet. "Sobald die Rahmenbedingungen aus dem US-Gesetzespaket feststehen, dürften dann noch viele vorgezogene US-Bestellungen dazukommen", so ein Händler. Vestas gewinnen weitere 2,4 Prozent.

Gegen den Trend fallen Novartis um 0,6 Prozent. Das Mittel Cosentyx habe nicht den erwünschten Zielpunkt erreicht, teilte der Pharmahersteller mit. "Der Markt hat zuletzt immer ziemlich verschnupft auf solche Studien reagiert", so ein Händler.

===

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.329,44 +0,2% 10,72 +7,9%

Stoxx-50 4.483,30 +0,2% 10,29 +3,3%

DAX 23.879,99 +0,4% 89,88 +18,9%

MDAX 30.421,81 +0,4% 126,93 +18,2%

TecDAX 3.878,09 +0,4% 17,05 +12,6%

SDAX 17.661,79 +0,7% 127,15 +27,1%

CAC 7.752,45 +0,2% 14,03 +3,8%

SMI 12.020,48 +0,2% 28,24 +3,1%

ATX 4.416,82 +0,3% 11,08 +19,9%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1805 +0,1% 1,1795 1,1782 +14,0%

EUR/JPY 169,82 +0,2% 169,44 169,47 +3,9%

EUR/CHF 0,9340 +0,0% 0,9339 0,9337 -0,5%

EUR/GBP 0,8640 +0,0% 0,8639 0,8655 +3,8%

USD/JPY 143,86 +0,2% 143,64 143,84 -8,8%

GBP/USD 1,3663 +0,1% 1,3655 1,3612 +9,8%

USD/CNY 7,1535 +0,0% 7,1535 7,1505 -0,8%

USD/CNH 7,1585 -0,1% 7,1631 7,1638 -2,4%

AUS/USD 0,6577 -0,1% 0,6583 0,6570 +6,3%

Bitcoin/USD 109.348,00 -0,1% 109.499,75 108.370,50 +11,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,74 67,45 -1,1% -0,71 -6,4%

Brent/ICE 68,42 69,11 -1,0% -0,69 -7,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.355,41 3.356,38 -0,0% -0,97 +27,2%

Silber 31,30 31,05 +0,8% 0,25 +9,5%

Platin 1.204,34 1.206,78 -0,2% -2,44 +31,1%

Kupfer 5,15 5,15 -0,1% 0,00 +26,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

===

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2025 03:58 ET (07:58 GMT)