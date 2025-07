Aktien Europa Schluss: Robuste US-Jobdaten stützen den EuroStoxx

Werte in diesem Artikel

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Dank überraschend positiver Arbeitsmarktdaten aus den USA hat der EuroStoxx 50 seine Vortagesgewinne etwas ausgebaut. Der Leitindex der Eurozone drehte am Donnerstagnachmittag ins Plus und gewann am Ende 0,46 Prozent auf 5.343,15 Punkte. Dies ist der höchste Stand seit Mitte Juni.

Außerhalb des Euroraums stieg der britische FTSE 100 um 0,55 Prozent auf 8.823,20 Punkte. Der Schweizer SMI schaffte es letztlich nicht in die Gewinnzone und ging 0,12 Prozent tiefer bei 11.978,36 Punkten aus dem Handel.

Der US-Arbeitsmarkt zeigte sich im Juni erneut robuster als gedacht. So stieg die Beschäftigtenzahl stärker als gedacht, und die Arbeitslosenquote ging deutlicher zurück als von Volkswirten erwartet. Nur die Lohnentwicklung blieb hinter den Erwartungen zurück. Positiv aufgenommen wurde zudem, dass sich die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA im Juni etwas deutlicher aufgehellt hatte als erwartet./la/stw