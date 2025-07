Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 36,46 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 36,46 EUR. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 36,61 EUR. Bei 35,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 847.159 Infineon-Aktien.

Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 7,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 23,17 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 57,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,348 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 41,03 EUR angegeben.

Am 08.05.2025 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,39 EUR je Aktie belaufen.

