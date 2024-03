• US-Präsidentschaftswahl am 5. November geplant

• Großes Interesse an Memecoins auf Basis von Joe Biden und Donald Trump

• Solana-Memecoins auf dem Vormarsch

In den Vereinigten Staaten wird voraussichtlich am 5. November 2024 die 60. Wahl zum US-Präsidenten stattfinden. Derzeit zeichnet sich ab, dass es zu einem erneuten Duell zwischen Ex-Präsident Donald Trump und dem derzeitigen Amtsinhaber Joe Biden kommen wird.

Doch das Wettrennen der beiden prominenten Politiker lässt sich nicht nur in den Meinungsumfragen verfolgen sondern auch im Krypto-Sektor: Dort erfreuen sich nämlich die beiden Solana-Memecoins "Jeo Boden" (Ticker-Symbol: BODEN) und "Danold Tromp" (DANOLD) großer Beliebtheit.

Wie das Krypto-Portal "BTC-ECHO" vermeldet, konnte man mit diesen beiden Memecoins zuletzt rasch reich werden. Demnach habe DANOLD kurz nach Handelsstart ein sagenhaftes Wachstum um 59.900 Prozent verzeichnet und BODEN sogar einen Plus von 174.900 Prozent.

Auf dem Kurznachrichtendienst X von Elon Musk berichtete ein begeisterter Investor, wie er mit BODEN aus 260 US-Dollar innerhalb von nur zwei Tagen ganze 42.000 US-Dollar gemacht habe.

$260 to $42k in 48 hours



the greatest casino on earth https://t.co/VGCG6kLf07 pic.twitter.com/YnCco9EBTB