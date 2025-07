Fed-Entscheid im Fokus

Nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank ist der Euro am Mittwoch im späten US-Devisenhandel auf ein Tagestief gefallen.

Werte in diesem Artikel

Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung Euro mit 1,14583 US-Dollar gehandelt. Schon im europäischen Währungsgeschäft war der Euro erneut unter Druck geraten. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1527 (Dienstag: 1,1533) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8675 (0,8671) Euro gekostet.

Wer­bung EUR/CNY und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Die US-Notenbank hat ihre Zinsen erneut nicht verändert. Der Leitzins verharrt in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Dass zwei Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss für eine Zinssenkung stimmten, könnte ein Signal für eine Zinssenkung im September sein.

NEW YORK (dpa-AFX)